美國佛羅里達國際大學研究團隊日前與漁民合作，至加勒比海進行標記虎鯊考察作業，豈料在貝里斯沿岸發現一條詭異鯊魚，長約3.5公尺，吻部圓潤，漁民從未看過該物種，研究員推測牠可能是最長壽脊椎動物「格陵蘭鯊」，但格陵蘭鯊主要棲息於北大西洋等寒冷水域，而加勒比海一帶屬於熱帶水域，讓研究員相當困惑。

根據《Live Science》報導，佛羅里達國際大學博士生卡薩納（Devanshi Kasana）日前組織團隊，與貝里斯（Belize）漁民合作，前往加勒比海一帶進行標記虎鯊作業，以便研究虎鯊行動及生態，在貝里斯附近的格洛弗礁島（Glover′s Reef）邊緣深海區放入多鉤長線，但當時暴雨正要來臨，他們終止行動趕緊收線，漁民發現捕到東西，拉上來一看，竟是一條他們從未見過的鯊魚。

怪鯊魚長約3.5公尺，表皮皺巴巴、吻部圓潤，還有又低又圓的胸鰭，其中一隻眼睛非常混濁，裡面似乎長有寄生蟲，看似已是半盲的狀態，牠的行動很緩慢，但當時風暴逐漸靠近，眾人拍完照後就趕緊釋放鯊魚，並未做基因採樣，卡薩納提到「這是一隻不尋常的生物，漁民同樣感到驚訝，他們說在多年的捕魚經驗中，從未遇過這種生物」。

研究團隊依鯊魚特徵分析，認為牠很有可能是格陵蘭鯊，但牠的身上又有太平洋睡鯊的特徵，推斷也有可能是格陵蘭鯊和太平洋睡鯊的雜交種，或是睡鯊的近親物種，不過格陵蘭鯊魚通常棲息於北極和北大西洋寒冷水域，但加勒比海一帶屬熱帶水域，這一次發現也表示，格陵蘭鯊的分布可能比人類所知的還要廣。

格陵蘭鯊屬於睡鯊的一種，又名小頭睡鯊、大西洋睡鯊等，與太平洋睡鯊為近親，是地球上壽命最長的脊椎動物，2016年發表在雜誌《科學》的一項研究估計，格陵蘭鯊壽命至少272年，壽命最長可達400多歲，主食是魚類和魷魚，也會吃哺乳動物的屍體，例如馬、馴鹿及北極熊，由於牠們棲息於寒冷水域的深海區，人類目前對牠們的了解並不多。