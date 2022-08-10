購買商品時一定要仔細檢查外包裝！美國一名女子日前到超市購物，發現一包外包裝破洞的爆米花，本來打算拿去給店員請他們下架，未料竟看見一條黑蛇從洞裡竄出，還在四周繞了一圈才又回到袋內，讓女子嚇一大跳；目前超市已經針對此事展開調查，試圖釐清黑蛇的來源。

Woman discovers snake inside bag of popcorn at grocery store https://t.co/WenjAGW07X — Fox News (@FoxNews) July 31, 2022

根據《福斯新聞》報導，維吉尼亞州女子絲勞特（Kimberly Slaughter）近日前往位於盧安格郡的超市添購生活用品，在挑選的過程中，她發現一包零食的外包裝上，竟沾有一大坨疑似老鼠屎的東西，經過考慮後，絲勞特決定將零食移到貨架最底層，「因為那裡已經被許多老鼠屎覆蓋」，除此之外她還看見一些老鼠活動過的痕跡。

沒想到更驚人的還在後頭，絲勞特挑了一包爆米花準備放入購物車，發現外包裝右上角破了一個小洞，於是打算將爆米花拿去給店員，請他們下架商品，未料還沒有找到店員，就被從小洞中鑽出來的黑蛇嚇一大跳，牠甚至還爬出來在周圍繞了一圈，才又回到爆米花袋子內。

絲勞特事後回想仍心有餘悸，並慶幸自己一開始就發現包裝有問題，否則家裡還有剛學會走路的嬰兒，如果不小心把蛇帶回家裡，後果可能不堪設想。而超市經理史丹利（Brian Stanley）表示，目前已經針對此事展開調查，但還不知道黑蛇是從哪裡出現的，超市內也沒有搜查到其他蛇的蹤跡。