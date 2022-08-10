許多人都有入住飯店的經驗，但房間是否有被徹底清潔，顧客往往都不知道。國外一名旅館經營者在抖音分享，她入住飯店絕對不會做的5件事，例如若是沒有清潔過遙控器，她就不會使用，單獨旅行時，千萬不要大聲說出自己入住的房間號碼等，影片曝光後，不少曾經從事飯店業工作的網友也表示認同。

國外網友伊萬傑琳（Evangeline）在抖音貼出一段影片，提醒旅客入住飯店應注意的事項，進到房間後，她通常都會先用消毒紙巾擦拭遙控器，沒清潔過絕對不使用，另外，房間內的玻璃杯，使用前她也一定會先清潔過。

有些飯店的床是使用床罩，不同於床單的是，床罩多了床裙的設計，而且大多有鋪棉，睡起來較柔軟與保暖，但伊萬傑琳提醒，她從不坐在床罩上，「因為那不是床單，也不是毯子，清潔次數並不多，床罩大約一年清洗一次，所以不要坐在上面」，不過多數高檔飯店都是使用床單，清洗率較高，相較於床罩更乾淨。

伊萬傑琳提到，有些酒店或汽車旅館房間鋪有地毯，旅客在房內走動時應穿拖鞋，就連去洗澡也最好穿著，再來就是避免使用飯店毛巾，「我不會拿毛巾擦身體或臉，因為這些毛巾曾被數千人使用過，你永遠不知道毛巾是否有清潔乾淨」，另外，獨自旅行時，絕不要大聲說出自己的房間號碼，通常櫃台人員會在紙上寫下房號，引導旅客到電梯，主要也是保障旅客的安全，以免被有心人士盯上。

影片曝光引發討論，有網友提到「我曾在很多高檔酒店當房務員，除非有明顯污漬，否則高級被單拿去洗的機率低」、「我在一家酒店工作，我是不會使用咖啡機，或酒店房間準備的杯子」，也有人解釋，並非房務清潔員不願意打掃，而是主管給的時間太少，「大多數飯店或酒店會剝削底下的員工，例如，要求一名員工清潔一樓層，且必須在短時間內完成」。

不少台灣民眾認為，此說法不適用於台灣，「4、5星飯店的毛巾床單都經專業人士清洗消毒，也沒看過一年到頭住商旅、飯店的人得過皮膚病，但汽車旅館就另當別論了」、「台灣的飯店幾乎都會委外清洗消毒，應該沒有這種問題」。