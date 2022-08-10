現代人沒事就習慣滑手機，對於求學中的學生來說，更是難以專心的誘惑之一。大陸安徽一名父親發現，女兒平時常常滑手機，擔心孩子暑假時荒廢學業，帶著女兒到工地搬磚，豈料做了3天後，女兒就受不了，回到家後主動讀書。

根據《山東商報》報導，近日大陸學校放暑假，安徽淮南一名王姓父親，擔心女兒暑假時只顧著滑手機，因而荒廢學業，便帶著女兒到工地裡幫忙，做搬磚或清潔等工作，起初女兒還胸有成竹，認為搬磚並不困難，但在炎炎高溫裡，女兒做到第二天就快受不了，甚至開始敷衍了事。

到了第三天，女兒工作4個小時後，就說不想再繼續體驗了，之後回到家，她甚至主動讀書，王姓父親表示，他希望透過這次體驗，讓女兒了解生活不容易，知道學習有多重要，但他也笑著說，雖然女兒現在會主動念書，但不知道效果能維持多久。

不少網友提到，「一周後又會變回原樣了，別問我怎麼知道，我有一個朋友就是這樣」、「當年我爸也這麼做過，真的很累，但我後來發現，我比較喜歡在工地裡工作」、「我以前也是不想上學，我媽讓我在暑假時去打工，結果我哭了回來說想讀書了」、「我同學不想念書，他爸把書包鎖起來，還讓他去路上撿瓶子做回收，撿了3天他就願意去上學了」。