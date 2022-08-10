不少大膽的年輕人喜歡到廢墟探險，如果有靈異事件發生，更會吸引大家前去朝聖。英國一名26歲男子日前到一處廢棄醫院探險，在裡面看見一個獨自躺在椅子上的娃娃，雙眼沾滿紫藍色的墨水，就像是流下了藍色血淚，讓他不禁感到毛骨悚然。

A sinister looking doll with bleeding eyes was found inside an abandoned Scots hospital once used to treat tuberculosis patientshttps://t.co/AxY2gSznhI — The Daily Record (@Daily_Record) August 5, 2022

根據《LADbible》報導，26歲男子厄貝克斯（Kyle Urbex）是一名攝影師，他經常在蘇格蘭地區尋找廢墟探險，日前他發現一處從1997年廢棄到現在的「東方好運醫院（East Fortune Hospital）」，這間醫院最初是專門收治肺結核病患的療養院，但在二戰時期病患全被轉移，改為皇家空軍的軍事醫院，到了戰爭結束後，重新收治肺結核患者，但隨著病患人數減少，又改為精神病院。

厄貝克斯透露，這間醫院發生過火災，許多東西都已被燒毀，留下焦黑的痕跡，「我一走進去就有種怪異的感覺，單獨探索它令人毛骨悚然」，然而在醫院中最讓他害怕的，是一個獨自躺在椅子上的娃娃，它的雙眼不知道被誰塗滿紫藍色的墨水，看起來就像是「藍色血淚」，讓他忍不住起雞皮疙瘩。

雖然該醫院已經廢棄許久，但仍是許多年輕人探險試膽的熱門場所，但由於該處曾發生過火災，再加上建築內含有石棉等有害物質，因此政府在2017年就曾警告過民眾，不要隨意前往或進入內部，以免發生危險。