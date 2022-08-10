有時候來預約的不是本人，而是周遭的親朋好友看不下去了，來代替他或她求助。

記得有一回深夜，一位諮詢者敲我，跟我說陪伴她阿姨二十年的鳥兒離世，阿姨已經抱著鳥兒的遺體三天三夜，動也不動一下，令同住的她們非常擔心，希望我能勸勸阿姨，但當事人不願意，因為一旦她要跟我用賴敲字聊天，勢必就得放下鳥兒遺體。

最後我只好請家人播放我的Podcast給阿姨聽，希望她能從別人的故事中，獲得些許安慰跟力量。

今天這個個案，則是女友擔心男友的狀況，出面替男友來預約的，因為男友失去了他的寶貝狗兒大半年了，依然陷在低潮中，男友後來在女友鼓勵下，主動敲我，我先陪著他一起回顧了寶貝的點點滴滴，讓對方盡情的說，我專心聆聽，讓他的思念情緒有個出口，不會一直悶在心裡。

經過很多個案的累積，我發現離世溝通，這種「敘事療法」對主人的幫助很大，很多主人聊完，連溝通都不需要了，因為很多人缺的就是有人願意真正去理解他喪寵的心情。

「老大」個性活潑可愛，生前帶給飼主很多歡樂。(圖/老大哥哥授權提供)

這是第一次，光是透過主人描述，我就愛上了這隻寶貝，牠的名字叫「老大」，卻完全沒有老大的架式，反而是一隻有點二哈性格的柴柴，很無厘頭，所以帶給主人很多歡樂，透過主人的訴說，我也更能感同身受，為何寶貝離世大半年了，主人還走不出來。

每天每天，主人下班後，就在客廳等牠回來，在等待的過程中，就對著老大的照片說話。主人也把老大的照片貼在機車上，每次出門，就好像老大還坐在機車上陪他一起出遊一樣。但即便主人每天跟牠說話，依然沒有意識到，老大已經接收到自己的悲傷，並且深受影響。

因為溝通過程中，老大跟我說，看到哥哥如此傷心，牠覺得自己好像不應該快樂，所以還跟哥哥一起住在悲傷泡泡裡，「我好希望可以給哥哥走出來的力量」、「還是，哥哥你再找一隻接班狗好不好，就叫他『細漢仔』，讓牠代替老大我陪哥哥開心，好不好。」

哥哥說：「我心裡一直都很空，我努力的消化情緒，但我沒辦法，我太想你了，老大」，老大則回了哥哥幾句很經典的話：「我感受到你滿身是傷，讓大大舔舔你的傷口，不要再拿劍刺向自己了。」「哥哥，你現在就像坐飛機經過亂流一樣，內心無法平靜，但亂流會過，你還會看到生活的美好。」

最後哥哥問老大是否還願意回來？老大顯得有點不知如何回答：「是要我繼續回來當你的毛孩？還是你跟漂亮姐姐的小孩呢？」我問哥哥有沒有跟牠講過，希望牠回來當什麼？哥哥說，好像從來沒有仔細跟牠講過，難怪老大搞不清楚哥哥真正希望牠用甚麼樣的身分回來。

溝通完後哥哥像大夢初醒一般：「如果老大沒說，我都不知道我那些自責的話，讓牠那麼難受」，「我不會再自責了，為了老大，我會好好調整自己的心情」，主人終於願意放過自己。