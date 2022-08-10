上班最忌諱的就是遲到，但偶爾睡過頭是難免的事，主管基本上也都會體諒。美國一名網友在Reddit提到，上周他的同事不小心遲到，晚進公司20分鐘，這是他到職7年來第一次遲到，沒想到主管卻因此將他解僱，讓其他人看了非常傻眼，為了幫同事伸張正義，他們隔天集體遲到，希望以此幫同事爭取復職。

美國一名網友@No_StopItStepbro在論壇《Reddit》提到，上周一（1日）待公司7年的同事第一次遲到，晚了20分鐘才進公司，豈料經理知道後非常生氣，甚至將他解僱，讓其他員工看了非常傻眼，甚至認為不合理，眾人決定從隔天開始每天集體遲到，直到經理讓該名同事復職為止。

原PO提到，隔天他遲到22分鐘，其他同事也是如此，經理知道後非常不滿，質問眾人「大家上班途中都塞車嗎？還是有其他原因？」，一名年資5年的同事回應，指因遲到而造成不公平待遇，並非大家想要的，也擔心未來自己是否會因一個失誤而遭莫名其妙的解僱，更提出讓被解僱員工復職的訴求。

經理則反駁，「只有在員工被勸誡態度不佳時，才有可能會被解僱」，但眾人還是希望工作能獲得保障，經理之後承諾會聯繫被解僱的員工，但也說「除非事情出現轉機，不然他不會回來」，而被開除的員工得知後，也非常感謝同事的幫忙，原PO表示，大家在工作上關係很好，彼此也相互依賴。

文章PO出後獲關注，不少網友分享類似經歷，「上份工作做了6年，有次我因暴風雪遲到，5點出門結果9點左右才到辦公室，雖然沒被炒魷魚，但主管和我講話都超嚴肅」、「有次我開車上班遇塞車，36分鐘路程我開了4小時，我嚇到每半小時就打電話向主管匯報狀況，幸好最後沒事」，還有人質疑文章真實性，原PO則提到，在他26年的生命裡，每份工作中遇到問題時，都沒人願意主動幫忙，他不希望自己也成為那樣的人。