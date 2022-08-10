求學時期大家都背過不少古文，但仔細翻看這些文獻與典籍，就會發現裡面出現許多「通假字」，讓現代人讀起來很不流暢，甚至難以一眼就理解文章想傳達的意思，究竟為什麼古人總是寫錯別字呢？

根據《梨視頻》報導，在漢字史的古文字階段，漢字數量稀少，遠遠不能滿足人們用來書寫的需求，因此不得不用一個字代表好幾個意思，出現「同形異詞」的現象，例如「之」字原本是「往」的意思，但在殷商時期卻又可以當作指示代詞「這」，《殷虛書契前編》中「之日允雨」，翻譯成白話文就是「這一天果然下雨了」。

到了春秋戰國時期，社會出現劇烈變化，對漢字形體的演變也產生重大影響，在這個百家爭鳴的時期，各類新的文字、詞彙不斷出現，且開始擴散到民間、使用廣泛，許慎在《說文解字》一書描述，戰國時期「分為七國，田疇異畝，車塗異軌，律令異法，衣冠異制，言語異聲，文字異形」，指出當時各國文化制度皆不相同，文字的使用也都不一樣，因此這段時間「通假字」更為常見。

秦朝一統天下後，用小篆統一寫法各異的六國文字，在一定程度上抑制了文字的混亂；到了漢朝，則開始注意字音字義的規範，從史書記載來看，當時的《倉頡篇》、《凡將篇》、《急就篇》、《元尚篇》、《訓篆篇》等著作，相當於是普及字音字義的教科書，而許慎的《說文解字》是第一部系統分析漢字字形和考究字源的書籍，對於後代的漢字正字起了巨大的作用與影響。

因此不該將「通假字」視為「錯別字」，它是由於古代語言系統的侷限性所造成，也是語言文字成熟發展的必經之路。