大陸北京故宮又稱紫禁城，是明清兩代的皇家宮殿，更是世界上現存最大且完整的木製結構古建築之一，奇怪的是，故宮裡有許多烏鴉，而且一到晚上數量更多，但烏鴉被華人視為不吉利的象徵，而且紫禁城流傳不少鬼故事，不少人認為是宮內陰氣太重，但烏鴉聚集於紫禁城是清朝皇室刻意為之。

根據《鳳凰網》報導，在滿清貴族間相傳一則故事，清太祖努爾哈赤在撫順期間，曾在遼東總兵李成梁的麾下當差，豈料一日努爾哈赤的祖父覺昌安、父親塔克世遭明軍誤殺，他得知後連夜逃走，李成梁率軍追趕，努爾哈赤在兵困馬乏、受重傷的情況下，累倒趴在一旁枯樹上，豈料卻飛來一群烏鴉，停在他身上。

此時敵軍追來，看到努爾哈赤渾身是烏鴉，而烏鴉只吃腐肉，因此認為他已經死了，也未上前檢查就撤離，努爾哈赤才得以逃過一劫，因此入主中原建立清朝後，他將烏鴉視為「神鳥」，讓子孫世代供奉，祭祀烏鴉神成為皇家和滿族人家重要活動，還在宮中設祭祀烏鴉的桿子「索倫桿」，通常立於院內的東南角。

在祭天時，宮內人會將剁碎的豬內臟參雜碎米，放在索倫桿上的碗內，供烏鴉享用，烏鴉知道紫禁城裡有食物吃，久而久之就會成群結隊地飛來，雖然清朝滅亡了，但烏鴉依舊沒有離開，如今北京城內高樓林立，還出現熱島效應，形成白天氣溫高，晚上氣溫低的現象，烏鴉發現白天天氣熱，就會飛往郊外消暑，傍晚再飛回來休息。