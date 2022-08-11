家人生活在一起，每個人的性格不同，吵架也是難免的事，基本上很快就會和好，但竟有父子鬧到上法院。大陸一名8旬老翁平時愛吹牛，兒子看不慣便出題考他，老翁寫錯答案被兒子嘲笑，惱羞成怒打了兒子一巴掌，兩人因此發生爭執鬧上法院，經過調解後才和好，但此事曝光後，讓不少人直呼奇葩。

根據《新法制報》報導，江西永新一名8旬羅姓老翁平時愛吹牛，兒子一聽到父親吹噓自己時，總是覺得很無奈，一天羅姓老翁自詡他的數學好，他的兒子就出了一道「四位數相乘」的數學題，豈料老翁竟算錯答案，遭到兒子嘲笑，老翁看自己吹牛不成還被笑，氣得打了對方一巴掌，兒子也氣不過將父親推倒在地。

羅姓老翁被推倒後受傷，氣得以「啃老」為由向法院起訴兒子，要求他支付贍養費，經過法院調解，兩人寫下承諾書才重歸於好。此起離奇案件曝光後，還登上微博熱搜，不少網友表示「這是什麼奇葩新聞，吹牛不成還打人一巴掌」、「醉了，這對父子是小學生嗎？」、「老父親都80歲了，做兒子的就讓一下吧」。

還有人分享類似經歷，「我爸也很愛吹牛，根本不知道他說的哪句話是真的，我也懶得跟他說話」、「我爸吹牛每次說到錢，都是以億為單位」，但不少人認為，就算兒子被打了巴掌，也不應該推自己的父親，「把80多歲的老人推倒真的不應該，如果不是身體好、命大，很多80多歲的老人摔一跤就喪命，千萬別以為是小事」。