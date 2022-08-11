喝醉差點被活埋獻祭！玻利維亞一名男子日前參加當地原住民的祭典儀式，在現場喝了幾杯酒後就斷片，直到他睡醒要去上廁所時，才發現自己竟躺在棺材裡，認為自己可能遭人當作「活祭品」，直接丟進棺材埋入土裡，他最後打破棺材才逃了出來，全身傷痕累累，跑到警局報案，還被警察認為是醉漢，讓他相當傻眼。

根據《每日星報》報導，30歲阿爾瓦雷斯（Víctor Hugo Mica Álvarez）日前被邀請至玻利維亞小鎮阿查卡奇，參加南美洲原住民多巴人（Toba People）紀念「世界母親」帕查瑪瑪（Pachamama）的祭典儀式，多巴人是分布於是阿根廷、巴拉圭和玻利維亞的原始居民，儀式結束後，阿爾瓦雷斯跟著眾人一起喝酒慶祝，豈料幾杯黃湯下肚後就醉得不省人事。

阿爾瓦雷斯提到，「我們一行人去跳舞，之後的事我什麼都不記得，直到我清醒後，一開始還以為我躺在床上，想要起身去上廁所，但身體卻動彈不得」，他發現四周漆黑一片，用力往前一推打破木板與外層玻璃，泥沙全部流了進來，他也因此被碎玻璃刮傷臉部，才意識到自己竟躺在棺材內，嚇得趕緊從土裡爬出來。

阿爾瓦雷斯隨後向附近的路人求助，在對方的幫忙下到警局報案，他指舉辦儀式的地區正在蓋基礎建設，他可能被當成活祭品，用來向帕查瑪瑪女神祈福建設順利，不過他將自身經歷告知當地警察後，對方認為說法太荒謬，聞到阿爾瓦雷斯渾身酒氣，要求他清醒後再來報案，讓他非常不滿，「我整隻手都受傷了，花了一番努力才脫逃，他們竟然說是我喝醉了」。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！