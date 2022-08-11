對於美的定義，每個人都有不一樣的標準，在不同的時代，大眾所追求的主流審美也有差異，像是現代人幾乎以白、瘦作為美的準則，而在唐朝則是「以胖為美」，其中的代表人物楊貴妃，就以體態豐腴聞名於後世，但真的是如此嗎？有學者指出，唐朝的「胖」和現代標準不一樣，追求的其實是一種健康美。

綜合陸媒報導，說唐朝「以胖為美」最有力的出處來自於北宋蘇軾，形容楊貴妃是「環肥燕瘦」，此外還有一些唐朝的人物畫像與陶俑，女性的形象都較為豐腴；然而北京大學考古文博學院教授齊東方指出，「清瘦」其實才是唐俑最普遍的特徵；而唐朝詩人的作品中，也大多以纖細苗條來形容女子，像劉希夷的《春女行》就寫「纖腰弄明月，長袖舞春風」，杜易簡的《湘川新曲二首》則寫「弱腕隨橈起，纖腰向舸低」。

唐朝武則天時期到唐高宗時期，確實存在「以胖為美」的審美潮流，因此當時的唐俑大多較為豐腴。(圖/新華社)

但唐俑中確實存在豐滿的女性形象，只不過大多都出自武則天時期到唐玄宗時期，也就表示在唐朝「以胖為美」的觀念只維持短短幾十年而已，會出現這種審美最主要的原因有2點，第一是武則天的身材本來就比較豐腴，《舊唐書》中提及，太平公主「豐碩，方額廣頤」，武則天覺得和自己十分相似，因此特別喜歡她，而帝王的審美會影響到權貴階層，最後滲透到百姓之間，逐漸形成流行趨勢。

第二則是唐太宗和唐高宗時期，唐朝的國土面積達到高峰，和西方的交流也越來越頻繁，再加上李氏原本就有一部分鮮卑族血統，西方和游牧民族都偏好健康強壯的女性身材，並透過文化間的交流，影響中原的普通百姓。