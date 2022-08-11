人生總是充滿許多突如其來的意外。英國一名婦人和家人定居在香港長達15年，最近決定搬回家鄉生活，在搭乘飛機時，婦人感到身體不適，於是閉上眼睛休息，未料竟一覺不醒，在睡夢中離世，丈夫和2名孩子心碎伴屍長達8小時才終於落地。

Woman dies in her sleep in front of children and husband on flight to UKhttps://t.co/5gxZNEvW5l — Mary Brown (@MaryBro69276369) August 9, 2022

根據《衛報》報導，英國40多歲的婦人海倫（Helen Rhodes）和丈夫以及2名小孩在15年前搬到香港定居，一家人會固定在暑假時回國探親，但近幾年疫情爆發，導致海倫已經很久沒有看到年邁的父母，因此在和丈夫討論過後，決定搬回英國居住，並在本月5日搭機返鄉。

當天在搭機前，海倫就感到身體不適，一坐上飛機她立刻閉目養神，未料竟一覺不醒，在睡夢中離世。由於飛機無法臨時降落，海倫的遺體只能留在座位上，丈夫與2名孩子伴屍長達8小時，直到飛機抵達德國轉機，遺體才被送往當地的殯儀館，但事發實在太突然，丈夫只能先帶著孩子們回到英國。

海倫的親友透露，她生前是一名助產士，總是樂於幫助他人，因此她的離開讓大家都相當錯愕，年邁的父母更是哭得泣不成聲。因為將遺體運回英國需要一大筆費用，所以海倫的家人已在GoFundMe網站上募款，希望能湊足運送遺體的費用，以及後續的喪葬處理費；英國外交部在接獲消息後，也表示會持續和德國保持聯絡，確保海倫的遺體能順利返回英國。