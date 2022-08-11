英國一名釣客日前開船到挪威北部海域釣魚，意外釣到一隻重400磅（約181公斤）的巨型比目魚，推測牠的年齡介於70至90歲，由於比目魚體型太大，無法拖到船上，釣客只好跳下水與巨魚拍照留念，隨後就將比目魚放生，驚人照片曝光後，也讓網友直呼不可思議。

根據《每日郵報》報導，45歲釣客保羅（Paul Stevens）是旅行社經理兼嚮導，當時他正在進行為期一周的假期，和2名朋友出海到挪威北部羅弗敦群島（Lofoten islands）海釣，意外釣到一條大比目魚（Atlantic halibut），重400磅（約181公斤）、體長7英尺（約213公分），以體型推算，牠的年齡介於70至90歲。

保羅提到，雖然他知道大比目魚很大隻，但當場看到還是很震驚，大比目魚體型過大，無法拖到船上，保羅也不管海水有多冷，直接跳進海裡與大比目魚合影，拍完照就將魚放生，而大比目魚重達400磅，幾乎與一頭美洲黑熊一樣重，保羅也獲得「史上釣到最大隻比目魚的英國人」稱號，不過還未能打破世界紀錄的 513 磅（約232公斤）。

保羅提到，「雖然意外釣到這隻大魚，但我的肩膀痛了3天」，起初他以死魚作為魚餌，大比目魚上鉤後，上下潛了3次，甚至把船拉了半英里遠，他花了20分鐘才將魚拉出水面，不過若是初階釣客釣到，恐怕要花2小時與魚激戰，另外，由於巨魚體型過大難以秤重，所以保羅使用通用公式為魚量尺寸與計算重量。