台灣南部一名網友近日在工作的店內，聽到天花板傳出怪聲，便爬上去查看，發現天花板夾層裡，有一隻類似壁虎又像蜥蜴的動物趴在牆上，而且體型並不小，讓他看了非常困惑，將牠的模樣拍下分享至臉書粉專，不少網友幫忙解惑，指這是一隻草原巨蜥，而且價格不菲。

一名網友在臉書社團《不正常兩棲爬行動物貼圖區》發文，指近日他在店裡聽到天花板有怪聲，原本以為是老鼠在搞鬼，便爬上去查看，豈料天花板夾層裡躲了一隻灰色不明生物，像是一隻巨型蜥蜴，原PO看了嚇一大跳，拍下牠的模樣並上網詢問「請問這隻生物是什麼？」、「還有聽到走路的聲音，可是看不見牠在哪裡」。

草原巨蜥。(圖/達志影像)

不少網友同樣也很驚訝，表示「難道是科摩多龍」、「哥吉拉幼年版」、「這蜥蜴也太大了吧！不注意看都不知道」，還有內行人幫忙解惑，指牠是草原巨蜥，在台灣被不少人當做寵物飼養，推測牠應該是走失了，「在野外能撐一段時間但活不下去，希望有人能幫忙先安置，牠們在外容易緊張，捕捉時須戴手套，或找有經驗的人處理」。

也有人提到，草原巨蜥並非台灣本土物種，而且養到如此大隻，價值應該不低，「養到這個大小的成體要花不少錢，所以成體價值蠻高的」，甚至還有人喊出價碼「野生的5萬元」。有飼主表示，「一般來說，作為寵物的草原巨蜥都不會太兇，我自己養2隻，都還算很乖」，但遇到危險時，草原巨蜥基本上還是有攻擊性，而且牠有爪子也有牙，捕捉時還是要小心。