漢高祖劉邦的呂皇后「呂雉」出了名的心狠手辣，最知名的事跡，就是將劉邦的寵妃「戚夫人」砍成人彘，在皇帝駕崩後，她為了掌握政權，不僅幽禁後宮眾多嬪妃，還殺害劉邦的數名兒子，唯獨其中一名妻妾太不起眼，因此逃過一劫，就連她的兒子也得以活命，在後宮存在感極低，之後竟被眾臣拱當皇帝。

大陸天津歷史老師李正在頻道《正直講史》提到，漢文帝劉恆是漢高祖劉邦第四個兒子，他的母親薄姬在後宮裡最不起眼，甚至還一度被劉邦忘記，直到其他嬪妃提醒，劉邦才去寵幸薄姬，不過劉恆出生後，依舊沒有受到劉邦重視，直到他8歲那年劉邦駕崩，呂后控制西漢的政權，還下令幽禁劉邦生前最愛的妻妾。

劉邦膝下有8個兒子，但在劉邦駕崩後陸續死亡，大多都是被呂后殺害，老哥劉肥險被呂后用毒酒害死，6年後在封地裡抑鬱而終；呂后的兒子劉盈，也就是劉邦的二兒子，雖然成功即位當皇帝，但受不了強勢母親，最終也是抑鬱而亡；老三劉如意更慘，在父親劉邦剛駕崩時，就被呂后用毒酒毒死。

老五劉恢被呂后逼迫政治聯姻，強行娶呂后的侄子「呂產」的女兒，而他的寵妃又被殺害，最終殉情而亡；老六劉友被呂后幽靜長安，活活餓死；老八劉建生病英年早逝，而劉建唯一的兒子也被呂后殺害，而老七劉長的母親很早就過世，從小由呂后撫養，兩人關係如親生母子，所以未被殺害，薄姬則是很少被劉邦寵幸，他們母子倆才能逃過一劫，但在日後15年裡，劉恆依舊過得膽戰心驚。

直到呂后過世後，曾與劉邦打天下的功臣，例如陳平與周勃等人，聯合劉肥的兒子劉襄與劉章，起兵將呂家殺害，屆時的天子漢後少帝同樣也被殺死，功臣便要選新天子，人選有起兵時衝第一的劉襄、老四劉恆與老七劉長，劉襄過於強勢，而劉長與呂后關係過親，即位可能會報復功臣，最弱勢的劉恆自然就成為最佳人選。

劉恆原本想要遠離政治，豈料功臣卻以「他是劉邦現存最年長兒子」為由，拱他當皇帝，劉恆也並非傻子，他深知自己因勢力最弱，所以最好操控，眾臣才會選擇他，但若推辭不當皇帝，日後可能會被新即位的皇帝當成眼中釘殺害，而劉恆即位成為漢文帝後，在位23年開創漢朝第一個盛世「文景之治」。