現在不少人認為，愛情沒有年齡限制，但等到結婚後，才會發現彼此間的問題。印尼西爪哇省一名65歲地主，在今年5月娶19歲嫩妻，婚禮辦得很盛大，他甚至還給女方5億印尼盾（約新台幣101萬元）聘金及其他嫁妝，在當時引發討論，豈料事隔2個月後就傳出離婚消息。

2個月前兩人婚禮辦得很盛大，還引起外界關注。(影片來源/YouTube/tribunjabar video)

綜合印尼媒體報導，西爪哇省港口城市井裡汶一名65歲地主松達尼（H Sondani），在今年5月，風光迎娶19歲少女巴蘭蒂（Fia Barlianti），大方給出5億印尼盾（約新台幣101萬元）的聘金與其他嫁妝，夫妻倆婚後還一起去宗教聖地朝聖及各地旅行度蜜月，女方家族也同行。

這段相差46歲的爺孫戀曝光後，也迅速獲得媒體關注，但並未被外界看好，豈料結婚2個月後，就傳出他們離婚的消息，但目前雙方都未透露原因，一名自稱松達尼的鄰居證實此事，並說「這段婚姻太倉促了，可憐的老人家（松達尼）還因此生病了」。

不少網友表示「不管是不是為了錢而結婚，年齡相差46歲，溝通上本來就會有問題」、「19歲正值貪玩的年紀，65歲的人要怎麼跟著一起嗨」、「嫁妝拿好拿滿」、「沒想到結婚也能賺錢」、「嫩妹根本計畫通」、「雖然這種結果可預期，也是一個願打一個願挨，但老地主也是蠻可憐的，人財兩空」。