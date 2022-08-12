Orbetello invasa dai moscerini, ristoranti chiusi alle 21. L'allarme di turisti e cittadini: "Impossibile passeggiare o cenare all'aperto" [di Martina Di Berardino] https://t.co/yvMisA2t6a — Repubblica (@repubblica) August 8, 2022

全球氣候變遷劇烈，歐洲今夏面臨熱浪侵襲，義大利面臨百年來最嚴重的乾旱，位於中部托斯卡納（Tuscan）的古鎮奧爾貝泰洛（Orbetello），7月才發生野火肆虐，近日又爆發「蠓蟲」蟲害，讓不少遊客心生畏懼，不敢在外逗留，入夜後整座小鎮宛如「鬼城」。

綜合外媒報導，奧爾貝泰洛以其潟湖景觀和美麗沙灘聞名，但隨著熱浪侵襲，當地不僅遭遇嚴重乾旱，還慘遭野火肆虐，近日更爆發蟲蟲危機，成千上萬的蠓蟲佔領街道，當局呼籲民眾緊閉門窗、減少外出用餐，當地餐廳也被迫提早2小時打烊。

當地餐廳負責人表示，因為蠓蟲的趨光性，他們已經關閉屋外的燈光，但儘管已經採取補救措施，收入依然下降了6成，尤其是每到夜晚情況變得更加棘手，無數的蠓蟲集中在燈光處飛舞，讓不少遊客心生恐懼。一名羅馬遊客直言，「現在連在外面用餐都變得不可能，想喝杯飲料都會有蠓蟲掉進去，許多商店和餐館在晚上9點左右被迫關門」。

對此，生物學家倫毛羅（Mauro Lenzi）指出，這起蠓蟲危機跟歐洲熱浪有關，因為高溫讓蠓蟲的天敵，像是青蛙、蝙蝠和各種鳥類大幅減少。當局也表示，需要花上數周時間噴藥解決蟲害。

蠓蟲體長0.1至0.4公分，比一粒芝麻還小，多數為黑色或褐色，一旦被咬傷會出現紅點，且全身奇癢無比，嚴重甚至會出現丘疹性蕁麻疹；若抓破傷口還可能出現血管性水腫及大片瘀斑，比蚊子還毒。