大陸一名67歲老翁在武漢擺攤賣飲品，堅持17年不漲價，只賣2元人民幣（約新台幣8元），甚至還可以續杯，在網路上引發討論，豈料人紅是非多，不少酸民質疑他的衛生問題，讓老翁一家人非常無奈，經過討論後決定不再擺攤，許多網友得知後相當不捨。

綜合陸媒報導，67歲糖水爺爺「謝永安」30多年前從河南老家到武漢工作，最初是靠賣菜為生，年紀大了不想讓兒女擔心，因此改賣飲品，款式非常多，有紅豆湯、酸梅湯、綠豆湯及銀耳湯等，一杯飲料只賣2元人民幣（約新台幣8元），堅持17年不漲價，而且喝了還可以續杯，老人與小孩購買也不用錢。

糖水爺爺提到，2名女顧客每天來跟他買飲料，先前把他的攤位PO到網路上宣傳，讓他意外爆紅，但也引來酸民的質疑聲浪，認為老翁衛生可能有問題，例如不戴口罩、不穿手套、食材不乾淨等，甚至還有人指責糖水爺爺的兒女不肖，才會讓老人到街上擺攤謀生，糖水爺爺原本想回饋社會，卻反被有心人士攻擊，讓他們一家人相當無奈。

糖水爺爺年事已高，也不會使用手機與網路，其實並不知道網友說了什麼，但他的家人全看在眼裡，兒子與媳婦得知後非常氣憤，擔心之後有人會因衛生問題誣陷他們，糖水爺爺不希望家人擔心，經過商量後決定收攤不賣了，「老伴身體也不好，年紀大了，本來也就有回老家的打算，老家村子裡有自己的房子住」。

糖水爺爺受訪時強調，自己每天擺完攤後，一定會把使用過的鍋碗瓢盆洗乾淨，他的兩名兒子也都住在武漢，他在這裡住了30多年，武漢就像是他第二個家鄉，當地記者向糖水爺爺租住的社區求助，社區管理員表示，「如果兩老願意，他們也可以幫忙安排穩定的工作」，希望糖水爺爺能繼續留在武漢，他也露出久違的笑容。