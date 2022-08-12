今年蛋價居高不下，全台持續面臨缺蛋危機，8月蛋價每台斤已達52元，再創新高價。日前就有一名網友透露，在早餐店點了兩份荷包蛋，沒想到只因為其中一顆是雙蛋黃，隨即被老闆娘加收5元，讓他當下十分衝擊，覺得雖然是小錢，但被坐地起價不太合理，不禁好奇問其他同行，「有這種潛規則嗎？」

原PO近日在臉書《匿名2公社》PO文透露，日前去一間不常光顧的早餐店點了兩份荷包蛋外帶，不料老闆娘迅速敲蛋下鍋之後，又隨即轉身告訴他，「其中一顆蛋是雙蛋黃，要多收5元一共25元喔！」原PO雖然當下感到錯愕，但眼看著蛋都上煎台了，也沒多說什麼就付錢帶走。

不過原PO事後卻越想越不對勁，「妳跟蛋商買蛋，蛋商也沒多收妳雙蛋黃的錢啊？那為何要我多付5元？」不禁好奇問道「請問有做早餐店的朋友，你們有這種潛規則嗎？」強調自己並非付不起這5元，而是突然被強迫買單而不滿。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼，「誇張，沒人這麼算的啦」、「有這樣做生意的？蛋一籃店家都直接買斷，那裡面要是敲出雙蛋黃要不要退給蛋商錢？」、「雖然5元扯不到預算問題，但是蛋又不是客人選的。如果今天去飲料店，店員做好了跟你說『剛剛不小心珍珠多舀了一些，多加你5元喔』，大家也可以接受？」、「我是開早餐店的，我不會這樣，這有點太誇張了」。

不過也有人出言緩頰，「當做慈善就好，以後不用再去」、「轉念當小費啦，不值得為了5元氣噗噗」、「我的話還是會付，但會提醒對方，以後若有價目表沒提的情況，可以一概不另外付」。