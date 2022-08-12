大陸廣西一名出生於農村的男子，2009年第一次參加高考，但成績不盡理想，為了考上夢想中的清華大學，他不斷復讀，如今34歲的他已重考數十次，期間有被吉林大學及中國政法大學錄取，但他都選擇放棄，依舊把清華當成目標，近日放榜他錄取上海交通大學，目前他還在猶豫是否要去讀，他的故事也引發討論。

唐尚珺的故事還被拍成紀錄片。(影片來源/YouTube/中國紀錄片China Documentary)

綜合陸媒報導，來自廣西防城港市附近一座農村的唐尚珺，2009年首次參加高考，考了372分並不理想，他的父親決定送他去南寧市一所技職學校讀書，但唐尚珺卻偷偷退學，拿著家人給的學費去欽州市補習，之後還到高中復讀，並把清華當成目標，由於怕成績差距太大，說出來會被嘲笑，因此對外都稱想考中科院。

唐尚珺起初一邊讀書一邊打工，在2015年考了587分，被吉林大學錄取，但他沒有去讀，隔年終於考到625分，被中國政法大學錄取，但他同樣沒有報名，因為該年他的父親被確診肺癌晚期，家裡急需用錢，他看到一所高中的復讀招生廣告，寫著復讀生不僅能拿到獎學金及生活費，考上頂尖大學還能獲獎金，為了籌錢他選擇繼續復讀。

唐尚珺瞞著家人多次復讀高中，家人事後才得知此事，但並未因此感到氣憤，他的父親更因兒子的毅力感到佩服，儘管同齡人都已結婚生子，但唐尚珺並未感到慌張，始終堅持自己的初衷，他的故事還被拍成紀錄片《高十》，2022年放榜後，知情老師透露，今年唐尚珺被上海交通大學錄取，但他在考慮復讀還是就讀。

唐尚珺也在微博貼出錄取通知書，寫下「無所謂值與不值，這只是一種選擇，對應著的一個結果」，不少網友鼓勵他，「這已經是頂級學府了，千萬不要再退學了啊」、「上海交大可以去了，以後還有研究所呢」、「我也復讀過2次，沒有勇氣再來第3次，不過沒有選擇錯，普通大學畢業剛好10年，現在創業，有自已的公司，在準一線城市有車、有房、有妻、有兒女，任何一種選擇都值得尊重」。