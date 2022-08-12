西班牙近日發生一起駭人行兇案，一名男子光天化日之下竟然粗暴的抓住上身只穿著內衣的女子，將她的頭部強壓入噴泉池中，讓路過民眾驚呼「他要殺了她！」所幸有2名見義勇為的男子挺身而出，成功救下女子，至於該名施暴的男子則面臨謀殺未遂的指控。

根據《每日郵報》報導，西班牙第三大城市瓦倫西亞（Valencia）9日發生一起駭人案件，當時一名52歲的男子和一名女子正在公園內一座公共噴泉池內降溫，過程中男子要求在場的路人幫他們拍照，接著就將手機拿出來，沒想到路人一拿到手機後竟立刻逃離現場。

報導指出，這名男子深信，女子和這名搶走手機的人是同夥，當場情緒失控，緊抓著女子的脖子和頭髮不放，接著使出蠻力將她的頭部壓入水池中，恐怖行徑嚇壞周遭路人，驚呼「他要殺了她！」

即便眾人要求男子將手放開，但男子絲毫不予理會，即便一名身穿紅衣的男子及時介入，出手勒住他的脖子，但他依舊不願鬆手，持續粗暴的將女子壓入水中。緊接著另一名黑衣男也衝上前，並對施暴男子多次出拳，朝著他的臉部和胸部狂揍，這才將其擊倒，成功救下意識不清的女子，一路搖搖晃晃離開噴泉池。

警消人員獲報後趕抵現場，2名挺身而出的男子和偷竊者都已經離開，至於受害女子和施暴男雙雙被送醫治療，後者則面臨謀殺未遂的指控。