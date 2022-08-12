每當戲劇演到道士要捉妖怪時，他們就會準備狗血，認為狗血能避邪，讓妖怪現出原形，但古人為何會有這種想法？在古代狗有狩獵、看門及做成食材的作用，古人甚至為了保平安、消暑，還會殺狗祭祀，但經過儒家思想的洗禮後，這種觀念才被淡化。

根據《梨視頻》報導，狗從古自今都被視為有靈性的動物，而且無論東方還是西方，在古希臘神話中，牠們是地獄之門的三頭犬，到了古埃及，冥王「阿努比斯」是狗頭人身的造型，將狗視為陰陽兩界的使者，因為狗與人關係最親近，因此古人常將狗當成陰陽之際的動物，不論獻祭、供奉，還是驅邪等儀式上，都少不了狗。

先秦古人出遠門前，會用車馬輾壓狗的身體，有時還會將狗血塗抹在車輪上，近代在湖北出土的楚簡中，也提到白犬祭路的風俗，可見殺狗祈福的儀式，不只出現在中原，古楚國同樣也有，根據《史記》和《漢書》記載，「用三百牢於鄜。作伏祠。」牢指的是牲畜，其實就是用狗做祭祀用品，用來抵抗伏天的暑氣。

另外，在《周禮》記載，君王服喪的車馬，還會用狗皮氈覆蓋，中原周圍地區也有同樣習俗，在《後漢書》也提到，東胡烏桓士兵下葬時，需養肥一隻狗並火化，讓牠護送亡靈回到赤山，不過經儒家思想洗禮後，狗血的作用漸漸被淡化，但民間還是流傳狗血能避邪的說法，因為狗有靈性且血腥味重，在明清小說裡，甚至常寫道士捉妖時，會用狗血逼妖怪現出原形。