古代封建社會，無論是宮中嬪妃或是大戶人家的小姐出嫁，身邊都會帶著長相貌美的貼身丫鬟陪嫁，外界不禁好奇，難道只是因為是自己的貼身婢女，所以才一起嫁往夫家，彼此有個照應嗎？事實上貼身丫鬟的任務除了照顧小姐之外，還有一項原因讓人不齒。

根據《搜狐網》報導，大戶人家因為家境條件好，所以會安排貼身婢女照顧小姐的生活起居，還會陪小姐讀書學習，她們的地位比一般婢女高，對於比自己低等的下人擁有責問的權力，不過當小姐出嫁時也必須跟著前往夫家伺候。

古代大戶人家嫁女兒，之所以還要帶著貼身丫鬟陪嫁，主要原因有二，首先是貼身丫鬟從小陪著小姐長大，對於小姐的了解程度比較高，去到男方家裡至少還有熟悉的人在身邊照顧，那是再好不過了。

其次還有一大現實考量，那就是一起伺候男主人，原因在於古代男子三妻四妾，對於小姐的立場而言，與其和其他女人爭風吃醋，還不如讓自己信任的貼身丫鬟去伺候丈夫，也有利於鞏固自己在男方家的地位。

不過並非所有陪嫁丫鬟都會成為男主人的小妾，有些小姐會將她們許配給其他好對象；但也有苦命的丫鬟會在被男主人寵幸後再次轉手賣出，下場往往並不樂觀。