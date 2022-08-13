土耳其西北部迪茲傑省（Duzce Province）近日發生一起讓人看了哭笑不得的事件，當地一隻小棕熊在養蜂人的蜂箱中，吃下太多的「瘋狂蜂蜜」後直接茫掉，或坐或躺的癱坐原地，失去了行為能力，所幸經過治療後並無大礙。

根據外媒報導，迪茲傑省的耶厄爾賈區有一隻小棕熊11日被發現神智不清的癱倒在野外，四周還有蜂箱被打成碎片，原來是牠偷吃了附近養蜂人所生產的「瘋狂蜂蜜」，研判因為吃太多而暈了過去。

報導指出，「瘋狂蜂蜜」是一種由吸食特定植物的蜜蜂所生產的蜂蜜，這類杜鵑花屬植物內含梫木毒素（Grayanotoxin），食用低劑量會引發興奮與頭暈，高劑量則會導致幻覺，嚴重者還會導致死亡。

當地林務局接獲通知後便派遣專員前來查看，最後眾人七手八腳的將小棕熊搬到卡車後座，準備載牠去看獸醫，過程中只見牠不停東張西望，就像是喝醉的大叔，神智不清，身體不斷搖晃。所幸小棕熊經過治療後已經恢復意識，並被野放回樹林。