天氣炎熱，不少人會去海邊玩水消暑，不過近來英國卻發生不少遊客在北威爾斯（North Wales）的海灘遊玩時，因為踩到鱸魚（weever fish）的背鰭，引起比「生小孩」更劇烈的疼痛感，被送醫急救，至今已有11人受害。

根據《每日郵報》報導，英國海岸警衛隊近日接獲多起通報，指出光是圭內斯郡（Gwynedd）的海灘，就有11名遊客無意間踩到鱸魚的背鰭而疼痛難耐，不僅腳掌冒出一連串水泡，就連腳趾也出現麻痺現象，被緊急送醫急救。

雖然鱸魚體型很小，最多只有8公分長，但背鰭含有毒性，加上經常在退潮時將身體埋入沙子之中，導致人們走過時，稍不注意就容易踩到，一旦被背鰭刺傷，患部會在2～3分鐘之內出現明顯痛感，並持續2小時以上，嚴重可能出現紅腫麻痺、出血、呼吸困難等症狀。

消息一出引起不少當地民眾注意，一名遊客指出，她的女兒上周前往海灘就連續2次踩到鱸魚，當場痛不欲生，隨即被送往醫院，「將腳泡在熱水之中，約莫半小時才將毒液逼出來」。另外也有受害者表示，自己的腳被鱸魚刺傷後腫了2倍大，「我這輩子從來沒這麼痛過，我寧可再生一次孩子」。

當地野泳組織（Wild Swim Wales）也形容，被鱸魚刺傷的疼痛感「真的比生小孩還痛！」因此建議前往海灘時務必穿上涉水鞋或是舊的運動鞋預防受傷，若不幸被刺，最佳處理方法就是將腳放在溫水中，待毒液釋放稀釋，並使用鑷子將毒刺取出。

Breaking: 'Weever fish: ‘You’d think it was a great white shark by the time it’s reported on social media’', https://t.co/T64QtzlFHX — NewsJunky.ie (@NewsjunkyI) August 11, 2022

Callers to @rteliveline share their stories about the pain of getting stung by a weever fish @joeliveline #liveline pic.twitter.com/d7Lvdr2lKh — Liveline (@rteliveline) August 10, 2022