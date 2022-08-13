全球氣溫越來越高，冰川出現融化狀況，今年夏天阿爾卑斯山更創下高溫紀錄，意外揭開50多年前的謎團。法國2名登山客近日攀登瑞士瓦萊州切金斯冰河（Chessjen glacier）時，意外發現人類遺骸，只剩下白骨，推測可能是1970至1980年代失蹤的登山客。

根據《衛報》報導，2名法國登山客上周三徒步到切金斯冰河時竟發現人骨，遺骸僅輕微受損，整體來說非常完整，隨即通知相關單位，遺體當天就被直升機空運下山，不列顛尼亞山屋管理員安迪曼頓（Dario Andenmatten）表示，發現地點是一條廢棄10年的舊古道，登山客可能按照舊地圖路線登山，才會意外發現遺骸。

雖然遺骸只剩白骨及衣物，根本難以辨識身分，不過安迪曼頓提到，根據他多年經驗推測，罹難者可能死於1970或1980年代。此外在一周前，阿爾卑斯山脈中最著名山峰「馬特峰」西北方的斯托克吉冰川（Stockji Glacier），同樣也發現了一具遺體，當地警方目前對這2具遺體進行DNA鑑識，結果須待幾天後才會出爐。

而阿爾卑斯地區的警方一直保留山區失蹤者名單，從1925年以來，約有300人仍下落不明，其中包括一名億萬富翁「卡爾-艾里凡·豪布」（Karl-Erivan Haub），他在2018年參加瑞士的滑雪集訓，豈料竟意外失蹤，從此下落不明，直到2021年才被宣告死亡，當地警方也正在判斷，最新發現的遺骸是否就是他。

此外，上周38歲高山嚮導奈倫（Dominik Nellen）攀登莫希峰（Mönch）及少女峰（Jungfrau），在阿萊奇冰河（Aletsch glacier）發現飛機殘骸，經調查證明飛機於1968年6月30日墜毀，當時機上3人全數罹難，雖然遺體都尋獲了，但卻找不到機身殘骸。