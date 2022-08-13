大陸一名女子日前和相親對象約在海南三亞碰面，沒想到突然因為疫情，兩人一起被隔離在同一間房，相處幾天後彼此都非常滿意，還意外發現20年前的緣分。如今兩人進展神速，不少網友也忍不住打趣笑說，「緣分天註定，七分靠疫情」。

綜合陸媒報導，一名在三亞工作的女子，本月7日和相親對象約在當地碰面，沒想到卻因為疫情被隔離在一起。女方透露，雙方的老家是在同一個地方，之前都是在網路上聊天，這次是相親對象第一次搭飛機過來三亞見面，沒想到因為疫情突然被隔離在一起，將兩人的計畫完全打亂了，不過經過同居，兩人對彼此都很有感覺，也越來越了解彼此。

根據網路上瘋傳的影片顯示，男子在隔離住所為她下廚做飯，兩人一起聊天、窩在沙發看電視，看起來相當甜蜜，且感情進展神速。最讓兩人感到驚訝的是，兩人20年前曾在同一所高中就讀，而且還是同一屆的學生，沒想到一路兜兜轉轉，再次相遇。兩人均表示對彼此很滿意，希望能夠進展順利。

消息一出隨即掀起網友熱議，不少人敲碗希望兩人能修成正果，紛紛留言直呼「乾脆就地結婚吧」、「緣分天註定，七分靠疫情」、「疫情常態化，這樣的緣份也是常態化」、「回來就是好事將近了」。