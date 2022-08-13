北京故宮是明清兩代的皇宮，又稱「紫禁城」，是世界上現存規模最大、保存最為完整的宮殿型建築，吸引無數國內外遊客前往朝聖。不過偌大的故宮，並非所有地方都對外開放，像是一座名叫「雨花閣」的建築就不在開放的範圍，就連歷史學家也被禁止進入，讓整座建築物更添神秘色彩，也有不少臆測，直到末代皇帝溥儀特赦後舊地重遊，才緩緩吐出不被外人道的超羞真相。

根據《搜狐網》報導，1959年溥儀被特赦後，在北京植物園工作，當時故宮已經對外開放，某天他和幾位同事一起前往參觀，碰巧遇到了旅行團，只見一名歷史學家熱心的向大家解說故宮的歷史。當講到故宮禁地之一的「雨花閣」時，歷史學家表示，宮殿是乾隆時期建成，由於裡面放置了佛像和佛經等稀世珍寶，為了避免毀損，因此並不對外開放。

站在人群中的溥儀聽了之後不禁笑出聲來，搖頭表示事實並非如此，專家因為不認得溥儀，當下便反問他「那你來說說是怎麼回事。」溥儀這才對著眾人說道，「雨花閣確實有很多珍寶，但不對外開放是因為第四層供奉著三尊雙身佛，原本只有皇帝成婚前才能去看一下，目的是提前學一些男女之事」，眾人這才恍然大悟。

據了解，雙身佛也稱歡喜佛，相傳看過佛像造型就會了解男女之間的害羞事，因為有傷風化，雨花閣內的藏品才不宜對外開放。