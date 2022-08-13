古人經常把烏鴉視為厄運，喜鵲則是能帶來好運，不過鴿子象徵和平，為何卻成為「爽約」的代名詞，其實一開始在北宋時，原本引申為美女重獲自由，但之後出現賽鴿類的博弈活動後，才多了賭騙的意思，因而演變成爽約。

根據《動歷史》報導，北宋筆記《畿輔通志》記載，當年項羽在追殺劉邦時，劉邦逃到真定府臨城縣，發現自己無處可逃，當時附近剛好有一口「鵓鴿井」，他便躲進井裡，豈料飛來2隻鴿子，站在井口好像在幫忙掩護，讓項羽的軍隊誤以為井裡沒人，劉邦才得以逃過一劫，另外，在筆記小說《開元天寶遺事》也記載，唐代宰相張九齡年少時，家中飼養許多鴿子，以便與親戚通信，由此可知，當時鴿子並沒有爽約的意思。

鴿子為何會被賦予爽約的意思？其中一個原因可能與宋代軼事小說《侯鯖錄》的「金籠放鴿」故事有關，名臣蘇頌經過杭州時，太守陳述古設宴席款待，讓官妓周韶陪酒，豈料周韶在宴席上，竟拜託蘇頌幫她脫籍歸良，蘇頌隨後指簾子間的一隻鴿子，要求她以鴿子為題吟詩，周韶自比鴿子寫道「隴上巢空歲月驚，忍看回首自梳翎。開籠若放雪衣女，長念觀音般若經。」周韶當時正在居喪，穿著白衣與詩文符合，蘇頌聽完後非常滿意，周韶才得以脫籍，因此放鴿子就引申為女性重獲自由。

不過，後來有人常以美女色相騙取錢財，放鴿子就多了欺騙的涵義，另外，也可能與古時一種「放鴿會」的博奕遊戲有關，在《廣東新語》記載，嘉慶道光年間，放鴿會不會定期舉辦，但百姓都很想賭博試手氣，因此出現白鴿票的彩券，百姓投注猜哪隻放飛後會回來就獲勝，但這些鴿子都受過訓練，經常有去無回，參與賭注的民眾因而輸錢，放鴿子又多了一層賭騙的意思，放鴿子越來越日常化後，當時的人就喜歡以放鴿子暗喻爽約。