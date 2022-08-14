在許多人的既定印象中，搭飛機動輒好幾個小時，甚至要耗上一整天的時間，但其實世界上最短航線是英國蘇格蘭奧克尼群島的韋斯特雷島（Westray）到帕帕韋斯特雷島（Papa Westray），距離僅2.7公里，坐船需耗時25分鐘，搭飛機最快只要53秒就能抵達。

根據英國《都市報》報導，這趟往返蘇格蘭奧克尼群島的韋斯特雷島到帕帕韋斯特雷島的航班，全程僅2.7公里，是由洛根航空公司（Logan Air）運營，飛一次價格只要17英鎊（約新台幣618元），不過因為這些偏遠島嶼之間的航班需求量不大，每天只飛兩趟，機上最多可容納8名乘客。

抖音（TikTok）知名網紅菲利浦（Noel Philips）日前就搭乘了這段航線，發現飛機起飛到落地全程只要75秒，一鍵錄影按下後，甚至沒超出抖音影片上限10分鐘的限制。而多數搭乘該航班的乘客在抵達帕帕韋斯特雷島之後，下個目的地就是奧克尼群島的首都柯克沃爾（Kirkwall），飛行距離43公里。

影片曝光後隨即掀起討論，但菲利浦並非記錄下最短飛行路線的網紅，2021年擁有500多萬訂閱戶的YouTuber湯姆（Tom Scott）就曾分享他的飛行時間更短，只要53秒，足足比菲利浦少了22秒。有趣的是，初次搭乘該航班的旅客都會獲得一張「世界上最短航班」的證書留念，每年都吸引不少人專程前來體驗。

至於全世界最短的國際航班則是從瑞士聖加侖（St. Gallen）到德國腓特烈港（Friedrichshafen），全程21公里，飛行時間只需8分鐘；若是搭車或渡輪往返兩座城市，所需時間則為搭飛機的10倍。