許多民眾家中都設有神明廳擺放祖先牌位，並於特定節日像是除夕、清明節、中元節、重陽節舉行祭祖儀式，日本一名僧侶就在網路上分享一段父子討論祭祖的故事，有趣的是，對方似乎是一名工程師，竟然使用伺服器比喻祭祖行為，讓網友看了拍案叫絕。

日本僧侶「@simakaze01」在推特帳號PO文指出，一名爸爸帶著孩子去祭祖，但孩子卻天真的問道，「為什麼我們都已經在家裡祭拜爺爺奶奶了，每年都還要去掃墓拜拜？」

爸爸一聽立刻用伺服器比喻祭祖行為，直言爺爺奶奶住在墓地，就像是在家上網所查到的資料是放在伺服器上一樣的道理，「伺服器需要定期清理維護，爺爺奶奶的墳墓也一樣，如果沒有好好維護的話，可能會跟爺爺奶奶斷線喔。」

此時在一旁的僧侶聽到後大讚神比喻，「這例子太好理解了！」於是便將對話PO網分享。不少網友一看也拍案叫絕，紛紛留言回應「通俗易懂的比喻」、「作為一個不信教的人，這個理由我接受」、「現在房子裡面可以放神壇的地方不多了，這樣解釋蠻好的」。