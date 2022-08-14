結婚是人生大事，許多新娘子為了這天能夠美美登場煞費苦心，除了減肥、護膚、妝容馬虎不得，當天的禮服更是豔冠群芳的重頭戲。大陸江蘇近日就有一名新娘敬酒時，穿上一襲搶眼的大紅禮服，但也因為太火辣，引來兩極評論。

根據陸媒報導，江蘇近日舉辦了一場婚禮引來網友熱議，原來是新娘穿了一襲喜氣洋洋的大紅禮服，逐桌與賓客敬酒，但是一轉身，極少的布料幾乎讓裸背一覽無遺。儘管鐵塔造型的蕾絲設計相當別出心裁，但有別於過往婚宴禮服的端莊形象，裸背的大膽設計讓不少保守人士看了直搖頭。

網友們紛紛吐槽「很像某行業的裝扮」、「老公和婆婆不會有意見嗎」、「結婚是大事，穿成這麼裸露，實在有失禮節」，眾人一致認為，禮服確實很美，但參加婚禮的多半是親友和長輩，露背禮服的尺度太大，並不適合穿著敬酒。

但也有人認為不需要對新娘道德綁架和過度解讀，「禮服很有設計感」、「禮服感覺還可以啊，沒有什麼過分的地方」、「時代不一樣了，女生自己覺得美就行」。