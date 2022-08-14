取名字是一門學問，要看筆劃、配合八字，還要有好的寓意，不過大陸有一名與屈原同姓的女大生，卻因為名字太過特殊，讓老師誤以為是假名，課堂上不讓她簽到，得知真相後才錯愕直呼「取得太隨便了」。

綜合陸媒報導，湖北省武漢市一位名叫「屈啦啦」的女大生哀怨表示，進行線上課程時，被授課老師以為是自己太隨便，把綽號當作名字使用，因此拒絕讓她簽到，即便自己已經百般解釋，但老師依舊抱有疑慮，直到拿出身分證後，對方才確信自己所言不假。

女大生表示，在成長過程中有不少人懷疑過自己的名字並非真名，雖然明知道同學和老師們並沒有惡意，但是每換一個新環境就會掀起一波討論，成為校園的另類紅人，讓她備感困擾。

消息一出隨即掀起熱議，許多網友雖然同情她的遭遇，但也忍不住打趣笑說「從沒看過有人叫啦啦」、「這下慘了，大學4年只要妳翹課，肯定會被老師發現」、「妳父母也是夠前衛的」、「屈啦啦妳好，我是窮哈哈」。不過也有眼尖網友發現，屈啦啦並非漢人，而是苗族人，因此「啦啦」很可能是當地方言的讀音，直接音譯成中文才會顯得如此特別。