許多人都有一夜致富的夢想，最常見的方式就是買彩券中大獎，但並非人人都能那麼幸運。近日西班牙一名女街友用乞討來的錢購買樂透，未料竟幸運抱回127萬1491歐元（新台幣近4000萬元），成功翻身變成千萬富翁。

Sociedad | La increíble historia de una ganadora de la Bonoloto en Alicante: de pedir dinero en la calle a millonaria ➡ Una mujer consiguió el bote de 1,2 millones de euros tras acertar los números del sorteo https://t.co/PlhnVzSqQa — La Razón (@larazon_es) August 8, 2022

綜合外媒報導，位於亞利坎提（Alicante）的樂透店家透露，該名中獎的女街友有債務和經濟問題，每天早上9點到下午2點都會坐在當地一間銀行與超市中間乞討，而她平時就有買樂透的習慣，似乎也希望藉此改善生活，她挑選的樂透都是價格較為親民的，「每次她乞討結束後，就會走過來告訴我『親愛的，我來了。』她總是買紅利樂透跟原始樂透（Primitiva），而不是歐洲樂透（EuroMillion），因為那個很貴。」

近日這名女街友用乞討來的錢購買樂透，最終幸運抱回127萬1491歐元的獎金，對此店家激動表示，他們從未出售過中獎金額這麼高的樂透，「當時我們正在家裡，晚上10點40分接到電話，對方告知我們賣出一張紅利樂透的頭獎，當時瞬間興奮到差點摔倒」。

據報導稱，紅利樂透於1988年推出，因為價格較為親民，成為西班牙最受歡迎的樂透。玩家只需花費0.5歐元（約新台幣15元）下注，即可從1~49中選6個數字，但如果想一次買更多數字、提高中獎機率，就得花費更多的錢。