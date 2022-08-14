意外隨時都有可能發生。國外一名男童在人行道走路時，被突然衝出來的狗給撞倒，整個人在空中翻了一圈，嘴巴也因此撞傷，讓他痛到摀著嘴大哭，神奇的是，這隻狗狗見自己闖禍了，竟沒有「肇事逃逸」，反而心虛地站在一旁關心，讓網友都哭笑不得。

最近臉書瘋傳一段監視器畫面，只見一隻狗狗似乎想躲避同伴，而在馬路邊狂奔，跑沒多久發現有樓梯可以離開馬路，便立刻「鬼切」衝向人行道，然而不知道是因為視線被遮擋，還是「狗速」太快，下秒狗狗就撞上一名男童，對方瞬間在人行道上翻滾了一圈，甚至臉部朝地、撞傷了嘴巴，導致他一坐起身就摀著嘴痛哭。

肇事的狗狗似乎發現自己闖禍了，嚇得停下腳步，不斷在男童身邊打轉，遠處另外一隻狗狗見狀也立刻衝到他旁邊，像是要關心他的狀況；同一時間，男童身旁還有一名路過的男子，他明明目睹眼前這場意外發生，還是距離男童最近的人，卻毫無關心，只看了一眼就快步離開，和狗狗形成明顯的對比。

最後男童的家長現身，先查看一下他的傷勢，接著就抱著他離開現場。影片曝光後，網友們都相當同情男童，但看到狗狗的「三寶行為」又忍不住想笑，而視若無睹離開的男子也成為大家討論的對象，「但整部影片更悲傷的是，那個從他旁邊走過、沒有伸出援手的人」、「狗比那個男人還關心男童怎麼樣了」。