古代官員多半給人威風凜凜、家財萬貫的印象，不過清朝卻有一位名叫于成龍的官員，官至兩江總督，死後家產僅有幾件衣服，曾被康熙皇帝讚賞是「天下第一廉吏」。然而于成龍因為太過清廉，以至於連升官赴任的路費都沒有，讓一名盲眼老人於心不忍，對他喊道「把我帶上」，一路幫忙算命卜卦賺取路費，才順利就任。

根據《搜狐網》報導，出生於山西農家的于成龍大器晚成，經歷明清兩朝的交替，45歲時不顧家人反對，接受朝廷委任到廣西羅城擔任縣令，臨走前更變賣了家中財物，才湊足銀兩赴任。羅城因為局勢未穩，前兩任知縣一死一逃，于成龍就任時，城內荒煙漫草，只有6戶人家、茅屋數間，縣衙更只是3間破茅房，于成龍只能借住關帝廟，而隨他一同前來的僕從更是死的死逃的逃。

所幸在于成龍的鼓勵下，當地農民積極生產，幾年後縣城百姓的經濟和生活得到了極大的改善，也因為政績突出，所以朝廷下令將其升官，並把他調往四川擔任合州知府，但這時的于成龍卻面有難色，因為即便政績出色，自己這些年來依然過著清貧的生活，就連上路赴任的盤纏都捉襟見肘。

這時一名盲眼老人因為深感于成龍的困境，便自告奮勇說道「帶上我吧！我估計你的路費不夠用，我會算命卜卦，路上也能有個照應，一定能安全到達合州。」于成龍聽了很是感動，思考再三後決定接受盲人的提議，就這樣靠著接濟，總算到達四川上任。