改朝換代是一系列複雜且漫長的歷史進程，要如何拉攏民心，考驗著無數執政者的智慧。明朝開國皇帝朱元璋一舉殲滅元朝後，便一直思考如何讓邊境的蒙古等族臣服於大明王朝，當時一名官員提到「非我族類，其心必異」，一句話卻讓朱元璋靈光一閃，認為要將蒙古等族變成自己族類，最簡單的方式就是通婚，於是便下了一道命令，從此讓蒙古族無力抵抗。

根據《搜狐網》報導，相較於宋朝的靖康之恥，無數貴族人家的女眷飽受摧殘，朱元璋處理蒙古女子的方式雖然不見血，且要很久才能見效，但卻極其殘忍，那就是讓兩族通婚，適婚的蒙古族女子必須嫁給漢族男子，並限制其內部通婚，若有人違反直接痛打80大棍，然後發配為奴隸。

這一命令對於元朝統治時期，視自身為高貴血統的蒙古族而言，可說是一大打擊，因為他們萬萬沒想到會淪落到和「低等漢人」通婚，但也礙於嚴刑律法不得不和漢人融合。朱元璋此舉無疑是保障了大明王朝的安危，因為蒙古族女子嫁給漢人後勢必共同孕育後代，一旦有了親情做後盾，就不容易出現反叛的情況，長此以往而被同化成一名漢人。

至於元朝「父妻子繼、兄死娶嫂」的「繼婚制」陋習，到了明朝也因為漢人重視倫常，在朱元璋登基後就立刻遭到廢除，這對當時的女性而言也無疑是件好事。