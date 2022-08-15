大陸一名女子不小心打翻家裡的水果酒，為了不浪費食物，只好把泡過酒的桑椹和枸杞餵給家裡飼養的家禽，沒想到其中一隻雞和鴨太過貪嘴，竟因為吃太多而「醉死」，女子只好忍痛把牠們宰來烹煮，更含淚吃下三大碗，直言「醉雞」的口感真的非常好。

根據陸媒報導，湖南省常德市的唐女士用新鮮桑椹和枸杞泡了幾瓶水果酒，卻在日前不小心將其中一瓶弄碎，秉持著不浪費食物的精神，她把這些泡過酒的桑椹和枸杞拿去餵給家中飼養的雞鴨吃，從畫面中可以看到，牠們全圍繞在加菜的食物旁邊大快朵頤。

有不少雞鴨因為吃了泡過酒的桑椹和枸杞而「喝醉」，變得有些迷迷糊糊的，有一隻鴨子蹲坐在石圍牆上，頭仰望著天空，逗趣的行為讓唐女士哭笑不得；但還有一隻雞和一隻鴨因為太過貪嘴，竟直接醉到不省人事，唐女士等了4、5個小時，牠們都還沒清醒，於是推測這2隻雞鴨應該已經「醉死了」。

唐女士表示，為了不要浪費食物，只能忍痛宰了牠們、下鍋烹煮，但畢竟也是養了很長一段時間的家禽，所以內心始終有些愧疚和不捨，最終含淚吃下三大碗，並透露「醉雞」的口感非常好，吃起來確實有點酒香味。

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