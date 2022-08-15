大陸江蘇省南京市紅山森林動物園有一隻東北虎近日正悠哉的躺在水池裡消暑，沒想到身下突然「噗嚕噗嚕」的冒泡泡，讓遊客看了驚呼連連，不禁好奇問道「牠是在放屁嗎？」影片曝光後隨即在網路上爆紅。

畫面中可見，東北虎正躺在水池中消暑，不過屁股下方卻不斷冒泡泡，像是水池底部有湧泉一樣，讓一旁的遊客十分疑惑，「牠是在放屁嗎？」、「牠放的屁好長啊」，有趣的對話全被老虎館的工作人員錄了下來。

據悉，這隻東北虎名叫「咖啡」，今年4歲，園方表示，「牠大概真的是在放屁，因為那個池子構造簡單，沒有水流裝置。」影片曝光後，網友們全被東北虎偷放屁還自以為神不知鬼不覺的模樣給笑翻了，紛紛留言直呼「此後這潭水就叫做老虎泉」、「屁好長，哈哈哈要被遊客笑死」、「哇！第一次見到老虎放屁」、「這不泡在水裡，還真看不出來」。

對於影片在網路上爆紅，園方工作人員也忍不住打趣笑說，「牠大概沒想過這輩子會因為放屁走紅…多年帥氣無人知，一個小屁天下知！」並分享了咖啡平日威風凜凜的帥氣照，希望能替牠擺脫偷放屁的搞笑形象。