在學生時代，數學是讓不少人感到頭痛的科目之一，然而隨著科技進步，不用老師也能理解難懂的數學題目。日本一名爸爸震驚表示，現在的小孩竟會使用「Google Lens」功能來幫忙解數學題，不但可以得到正確解答，還有詳細的算式過程，讓他感到神奇不已。

這名日本爸爸在推特上發文，表示從女兒那裡聽到一個令人震驚的消息，如果把作業放到Google相機上，網頁就會引導使用者找到答案，Google上面甚至還有「作業」的標籤，表示這個功能被使用得相當頻繁。

從影片中可以看到，只要先開啟Google APP，再打開相機拍照、框出想知道答案的題目，Google就會自動辨識，並顯示出正確解答與計算過程。儘管這項功能非常方便，但還是讓推主產生疑惑，不解地問：「我在思考，這種狀況下出的作業還有什麼意義？」

推文曝光後，許多網友都和推主一樣驚訝，同時也感到非常羨慕，「我小時候為什麼沒有這個東西？」、「我都不知道這個功能，這個世界變得太方便了吧！」、「幾年後小朋友遇到不會的問題，媽媽就會要你去問Google老師了」；但也有人認為這個功能反而會讓學生偷懶，「科技進步是好事，但完全取決於使用者的心態，考試的時候就知道了」、「肯定會有人照抄答案，但對解題過程一頭霧水」。