美國一名26歲女同志阿莉亞（Aliyah Coleman）過去只和女性交往，自從結識了同為教師的56歲男子後，發現自己被他深深吸引，最終被成功「掰直」（意指把同性戀轉變為異性戀），如今兩人幸福美滿，更維持一周5次的壞壞頻率。

綜合外媒報導，阿莉亞2020年投入教職後，意外被大她30歲、育有2子的男同事肯尼斯（Kenneth Coleman）吸引，當下她十分震驚，因為過去的她只對女性感興趣，她也以為自己終其一生就是一名同性戀者，「我以前從未考慮過和男人在一起，甚至才剛結束一段與女人交往3年的關係，但我被他的長相、學識所吸引，還興起了嫁給他的念頭，這是我從未有過的感覺」。

阿莉亞透露，肯尼斯是她第一個交往的男人，兩人一拍即合，儘管有30歲的年齡差距，但彼此並無代溝，她也確定自己被「掰直」了，並大讚性生活美滿，更坦言這是過去從未曾有過的感受，「他的年齡並未影響性生活，我們每周至少發生5次性關係。」尤其當肯尼斯表示自己已經做了結紮手術後，這讓不想要孩子的阿莉亞感到全然的放鬆。

阿莉亞指出，家人朋友對於兩人相差30歲並不感到驚訝，反倒對於她戀愛對象的性別備感震驚，不過大家依然對他們的婚姻表達支持；至於部分同事批評她是貪圖肯尼斯的財產才會嫁給他，阿莉亞則正面回應，「我們都是老師，工作也很穩定，我只是愛上他了…更何況我們的錢財都是各自管理」，對於外界的批評謾罵，阿莉亞瀟灑表示「我並不關心他人的看法」。