印度網路近日瘋傳一段影片，一對母子從住家走到室外時，男童因為沒注意腳下，差點誤踩到一條眼鏡蛇，而眼鏡蛇感受到威脅後，立刻抬起頭部作勢攻擊，好在男童的媽媽及時發現，立刻將男童拉走，以驚人的反應力成功救下自己的孩子。

Be careful of snakes during monsoons.This CCTV footage from Mandya of Karnataka is scary. Kudos to the mother’s courage.



When it rains, the burrows get filled with water & snakes move out to seek dry shelter.Once spotted, allow it to rest till the professional help arrives. pic.twitter.com/uBm41jsEO1 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 13, 2022

根據《印度斯坦時報》報導，這起事件發生在卡纳塔卡邦的曼迪亞區，當時一對母子正從家裡走出戶外，男童下樓梯時沒看到隱藏在石階旁的眼鏡蛇，差點誤踩到牠，這個行為瞬間觸發了牠的怒火，立刻彈起來，舉起頭部準備攻擊，而男童的媽媽看到這幕，嚇得馬上跑過去，一把將男童拉到自己身邊，抱起他就往遠處走去。

而眼鏡蛇見狀，迅速低下頭爬向旁邊的摩托車，而其他家人聽到媽媽的喊叫聲，急忙趕到現場，用掃把驅逐眼鏡蛇。事後，這段監視器畫面被分享到推特上，吸引眾多網友觀看，印度林務局官員南達（Susanta Nanda）稱讚這名媽媽相當勇敢，才能成功拯救自己的孩子，免於眼鏡蛇的攻擊。

除此之外，南達也提醒，下雨時蛇隻居住的洞穴會被水灌滿，所以牠們會外出移動，以尋找乾燥的洞穴，因此在下雨天外出，要特別小心蛇隻出沒，以免遭受攻擊。

據悉，眼鏡蛇擁有劇毒，毒液中主要含有攻擊神經系統導致麻痺的神經毒素，而大部分的眼鏡蛇也帶有細胞毒素，可導致被攻擊者內出血及流血不止；牠們遇敵時，會張大頸部，舉起身體的前半部並低吼，讓自己的體型看起來大一點。