大小便是人體自然的生理需求，然而古代行軍一次就動輒上萬人，若所有人都隨地便溺，不但會暴露軍隊的蹤跡，甚至會造成紮營處臭氣熏天的窘境，究竟古時候打仗時都怎麼處理士兵的糞便呢？

綜合陸媒報導，如廁這件事對歷朝歷代的指揮官而言，都是軍事機密級別的大事，因為古代行軍一次就動輒上萬人，如果沒有好好處理大家的排泄物，第一很容易會暴露軍隊的蹤跡，而且敵軍還能從排泄物的數量、狀態，來判斷我方的兵力與糧草狀況，進而做出針對性的決策。

第二則是如果隨地便溺，想拉哪就拉哪，就會破壞原本行軍的隊形，還很容易出現逃兵；第三如果排泄物堆積過多，就容易滋生細菌、引發疾病；第四就是排泄物不但會汙染水源，還會破壞耕地，到時候就算打勝仗、搶下土地，這塊土地既不能種植，水也不能喝、不能用，不就等於白搶一塊沒有價值的地。

因此大部分的軍隊指揮官都很重視如廁，比如《三國志‧諸葛亮傳》就提到諸葛亮出征的時候，「所至營壘、井竈、圊溷、藩籬、障塞皆應繩墨」，也就是說他對於營寨、野戰廚房、廁所、圍籬、防禦工事等，皆有一定的要求與規範；另外還有名將會把士兵如廁一事寫進兵書，像是大唐名將衛國公李靖所寫的《衛公兵法》就明確寫到，「諸兵士每下營訖，先會兩隊共掘一廁」，每當大軍駐紮完後，再以2隊為單位挖一個臨時廁所。

從上述記載中可以發現，只有在軍隊紮營後才允許如廁，如果在行軍過程中有便意，除了忍耐以外沒有其他辦法，以防止有逃兵產生；但若是真的忍不住了，在戚繼光的《練兵實紀》提到一招「防解手」，可以找隊伍裡的同伴陪同監督，一旦解決完就必須立刻趕上隊伍，若大部隊行出3里仍未歸隊，就只能以軍法處理。