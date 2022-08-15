忠誠是親密關係中最重要的元素之一，但在人生中難免會經歷幾次被劈腿的挫折。澳洲一名女子日前發現男友偷吃，一氣之下買了當地一份報紙的全版廣告，用斗大的字體將對方的惡行公諸於世，報紙出版之後立刻引發熱議，對於女子的報復行為，許多網友看了都直呼「大快人心」。

根據《UNILAD》報導，澳洲女子珍妮（Jenny）為了報復出軌的男友史帝夫（Steve），特意買了當地報紙「Mackay and Whitsunday Life」的全版廣告，整個版面設計相當簡單，只見白底黑字寫著「親愛的史帝夫，希望你和她在一起是開心的，現在我要讓全鎮的人都知道，你就是個不知羞恥的渣男」，最後還附註這則廣告是刷前男友的信用卡買的。

報紙出版後立刻引起網友關注，對於珍妮的行為，大家都表示實在是大快人心，紛紛留言，「太想和珍妮當朋友了，永遠不要相信史帝夫！」、「珍妮太帥了，是我喜歡的風格」、「現在珍妮是我最新的偶像了」、「刷爆史帝夫的信用卡！」、「看來史帝夫惹上麻煩了」、「珍妮這麼有魅力，不懂史帝夫怎麼會愛上其他人」。

而關於這個事件，Mackay and Whitsunday Life的主編在粉專上發表聲明，由於收到太多關於這則廣告的訊息，所以決定要統一回應，首先他們並不認識史帝夫，也不知道史帝夫是誰，再者他們不會透露任何有關珍妮的資訊，最後他們也沒有對信用卡扣除任何款項。