古代帝王為了保衛疆土或是拓展執政領域，不惜發動戰爭，達到政治目的，而歷史上有一個最具奇蹟的朝代，原以為國力已經四分五裂，沒想到卻在即將滅亡之前，一口氣消滅了3個周邊強國，那便是大唐王朝。

根據陸網報導，唐朝之所以強盛在於富國強兵，讓周圍小國膽顫心驚，不過安史之亂卻打亂了唐朝繼續發展的步伐，甚至讓整個王朝由盛轉衰，即便頭號罪人安祿山早被處決，但是殘餘勢力卻把持著河北與朝廷持續作對。除此之外，晚唐內部政權也存在極大問題，加上有宦官攬權、干預朝政，這些不確定因素猶如毒瘤一般，嚴重削弱唐朝國力。

正因為處於動盪時期，那些原本被唐朝壓制的周邊小國也開始蠢蠢欲動，甚至出兵進攻唐朝。最先進犯的是當時統治西藏的吐蕃王國，不僅趁亂佔據隴右和河西，還不斷擴張領土，甚至想要攻下長安。不過吐蕃的事情尚未解決，統治草原的回紇王國又起波瀾，頻頻騷擾大唐邊境，就連統治雲南和越南的南詔王國也與吐蕃勾結，想聯手推翻大唐的統治。

然而儘管唐朝的軍事力量因為安史之亂大受影響，但對付這些曾經的藩屬國還是綽綽有餘，唐朝在最後的數十年間先是擊敗了吐蕃王國，又趁回紇王國內部爆發內亂，一舉將其殲滅，緊接著又派兵消滅了南詔王國。

然而即便晚唐舉一國之力一口氣滅掉了3大勁敵，卻也逃不過亡國的命運，戰勝南詔5年後，中原再度陷入混亂，進入五代十國時期。