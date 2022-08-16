大陸一名90歲的拾荒老爺爺在網路上爆紅，因為他其實是一名退休的大學教授，明明是可以安享晚年的年紀，卻在10年間靠著拾荒資助過7名貧困學生，偉大且溫暖的行為感動眾多網友。

綜合陸媒報導，退休大學教授王坤森在10年前資助一名家境困難的學生考上大學，從那之後一直到現在，他共幫助過7名貧困學生完成學業，累計金額超過6萬人民幣（約新台幣26.6萬），而這背後全是靠他每天半夜出門、拾荒到凌晨所換來的。如今已經高齡90歲、駝著背的他仍持續推著三輪車拾荒，對此王坤森並不後悔，更直言「我要用自己的勞動去幫助別人，只要還走得動，就要繼續下去！」

王坤森受訪時表示，自己雖然能領退休俸，但那是用來保障日常生活的，因此他必須用自己的雙手，賺錢給孩子們上學，「我年紀大了，體力活做不了，也沒有人敢雇用我」，所以他才會選擇拾荒，將回收物變現以資助學生。至於為何會在半夜出門拾荒，王坤森說白天拾荒的人多，且都是以此維生的窮苦人家，為了不和這些人搶飯碗，才會在晚上去撿。

除此之外，最讓王坤森感到欣慰的是，他之前資助過的學生事業有成後，也開始幫助有需要的人，像是給家境貧困的學弟、學妹買學習用品，而他第一個資助的女學生玲玲也當上小學老師，幫助班級裡生活困難的學生，這些事情都讓王坤森覺得自己的努力很值得，「世界上任何東西都可以拿錢換，但純潔善良的人心換不來」。