隨著全球暖化造成極端氣候，各地閃電雷擊情況加劇，尤其是澳洲地廣人稀，經常傳出有民眾不幸死於雷擊，有少數倖存者分享被雷擊中的駭人瞬間，直言當下清楚聞到頭髮和肉燒焦的味道。

根據《9 News》報導，家住在昆士蘭州的格林（Kristoffer Green），2015年11月帶著被蜜蜂螫傷的女兒前往醫院治療，正當他們準備離開之際，突然下起暴風雨，他的妻子將女兒放到安全座椅，格林則在車外幫忙撐傘擋雨，沒想到當指尖觸碰到雨傘的金屬桿時，一道閃電竟然打來，他瞬間失去意識，再次醒來時已經在醫院救治。

格林回憶，「當下眼前突然出現一道強光，然後我就昏了過去。」醫護人員表示，當時格林的心跳速度非常快，儘管奇蹟似的在2天後順利出院，但是身心都留下不小的後遺症，像是被雷擊的右手臂時常感覺刺痛，在暴風雨的日子會覺得壓力很大，甚至產生心悸，尤其是當手臂開始劇痛，他就知道又有暴風雨要來了。

一名同樣住在昆士蘭州的戴利（Sol Daley）也有類似遭遇，他還清楚記得2016年慘遭雷擊的瞬間，「那道閃光，就像有人想從我胸口和兩腿中間劈出一條路，我清楚聞到了頭髮和肉燒焦的味道」。雖然最後撿回一條命，但戴利事後出現嚴重的語言障礙，不僅話說不清楚、思緒混亂，身體也經常無故發抖，時間長達好幾個月。