近幾年全球氣候變遷，造成各地發生異常現象。歐洲近日面臨熱浪侵襲，遭逢500年最嚴重的乾旱，造成不少河流水位下降，位於捷克境內易北河的歷史遺跡「飢餓之石」再度浮出水面，幾世紀以來，歐洲人用飢餓之石標記低水位及乾旱日期，上面還刻有對世人的警示語。

根據外媒《INSIDER》報導，歐洲不少地區在這2個月來，都未曾有明顯降雨紀錄，造成許多河流乾涸，一條始於捷克並流經德國的易北河（Elbe River）水位逐漸下降，河底下的歷史遺跡「飢餓之石」（Hunger Stones）近日再度出現，石頭上刻有「如果你看到我了，那就準備哭泣吧」的德文警語，提醒世人乾旱恐讓捷克面臨饑荒等問題。

據了解，飢餓之石最早可追溯至1616年，過去數個世紀以來，當地若發生乾旱，居民就會在易北河的巨石刻記號，記載低水位及乾旱日期，因此飢餓之石只要出現，就代表未來即將面臨飢荒災難，歐盟委員聯合研究中心研究員托雷提（Andrea Toreti）表示，「從2018年開始，就發生500年以來最嚴重乾旱狀況，但我認為今年會更糟，在接下來3個月內，乾旱風險非常高，若未有效緩解，歐洲的乾旱狀況與頻率會明顯增加」。

研究指出，乾旱問題與氣候變遷有關，全球氣溫上升，不只改變降雨量，地球上的河水也會蒸發的更快，根據歐洲乾旱觀測站的數據顯示，歐洲有47%地區處於乾旱預警狀態，這表示當地土壤水分不足，另外有17%處於戒備狀態，植被與農作物都恐將受到影響。