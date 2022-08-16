美國內華達州（Nevada）日前發生一起極其離譜的交易事件，一名女子因為房產公司的致命性失誤，僅用一棟房子的價格便買下一整個社區，成為86塊土地的擁有者，一夕之間成了億萬富婆。

綜合外媒報導，該名女子原本計畫購買位於瓦肖郡斯帕克斯市（Sparks）一間獨棟的房子，不料上個月25日提交文件時，才被相關人員發現，房產公司員工在準備契約時，不小心將另一個案子的資料「複製貼上」在合約上，讓她意外以59萬4481美元（約新台幣1783萬元）買下86塊土地，包含84棟民宅與2塊公共區域地皮，總價值超過5000萬美元（約新台幣14億元）。

報導指出，這些土地其實是建商托爾兄弟（Toll Brothers）的項目用地，有些已經建成住宅並出售，沒想到卻因為房產公司員工行政上的移轉錯誤，「複製貼上」了建商的項目資料，將大筆土地白白送給了別人。目前相關人員已經與房產公司取得聯繫，希望他們能緊急更正86塊土地所有權的嚴重失誤。

不過要彌補這個錯誤並不容易，首先需要購屋者先將這86塊土地所有權轉讓給托爾兄弟，接著再由托爾兄弟透過管道轉讓給新的業主，但是移轉過程是否順利，還要看對方是否能配合，此外，產權在拖延下也可能出現新的變數。